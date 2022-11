Skriniar tiene con il fiato sospeso la Juve: 46 milioni per il “principe”

Calciomercato Juventus, l’interessamento dell’Inter apre una traccia a sorpresa per il suo futuro. Affare da 46 milioni.

A giocare un ruolo importante nel filotto di sei vittorie consecutive ottenute in campionato dalla Juventus è stata anche la ritrovata impermeabilità difensiva. La porta bianconera è rimasta infatti inviolata nelle ultime uscite stagionali, contribuendo in maniera importante alla risalita della compagine di Allegri.

Il cambio di modulo con il passaggio in pianta stabile alla difesa a tre ha sortito i suoi effetti. Bremer sembra essere molto più a suo agio nella nuova veste tattica tagliata su misura per esaltare lo strapotere fisico del brasiliano, che assieme a Danilo compone un tandem di tutto valore. Allegri ha ricevuto risposte incoraggianti anche da Alex Sandro. Tuttavia, alla luce delle prestazioni non sempre convincenti di Gatti e del non utilizzo di Rugani, non è escluso che Cherubini possa intervenire nuovamente sul mercato dei difensori a stretto giro di posta.

Calciomercato Juventus, via Skriniar: l’Inter pensa a Pau Torres

Chiaramente a gennaio saranno esclusi investimenti esorbitanti. Tuttavia, il profilo di Pau Torres potrebbe ritornare in auge in ottica estiva. Il difensore del Villarreal era stato accostato con una certa insistenza alla Juve nei giorni immediatamente successivi all’addio di de Ligt. Secondo quanto riferito da 90 min.com, il “Sottomarino Giallo” potrebbe aprire alla cessione del suo gioiello già a gennaio, avvalorando uno sconto importante sul prezzo della clausola rescissoria dal valore di 55 milioni di sterline.

Sulle tracce del difensore ci sono diversi top club. Emery avrebbe già indicato il suo acquisto, ma non solo. Anche il Chelsea e il Tottenham monitorano con attenzione l’evolvere della situazione, così come il Psg. Nel caso in cui i transalpini dovessero riuscire a mettere le mani su Skriniar, poi, occhio all’opzione Inter, con Marotta che a quel punto potrebbe guardare a Pau Torres come possibile sostituto dello slovacco. Serviranno comunque almeno 40 milioni di sterline (circa 46 milioni di euro) per smuovere il Villarreal dalle sue posizioni.