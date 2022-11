Juventus, il rumore dei nemici e quel 75%: “Impossibile non sfruttare”

Juventus, e la statistica che non lascia dubbi. La percentuale è incredibile e non lascia più dubbi sull’attuale situazione.

Fino alla fine è il motto. Ma quanti in Italia tifano Juventus? Secondo la statistica, analizzata da ‘Tuttosport’, il tifo in questione si divide con percentuali chiare.

Stando, infatti, all’analisi fatta dal quotidiano sportivo. “Il 25% di chi tifa è bianconero” mentre “il restante 75% è anti”. Una statistica che a questo punto potrebbe diventare argomento di discussione.

Juventus, tifosi al 25% | La statistica che non lascia dubbi

Come riportano da ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus potrebbe essere nel presente e sempre nel futuro un argomento di discussione, scrivono dal quotidiano sportivo, “Da utilizzare per ammiccare a questo pubblico e, perché no, anche lucrarci”.

Con i social abbiamo avuto modo di vedere come ogni partita della Juventus venga spesso analizzata anche dai cosiddetti ‘anti’, ed in un certo senso, vuoi per il blasone, ma vuoi anche per la storia (incredibile) scritta dal club bianconero, la Juventus sarà sempre in cima ai trend quando si parla di campionato italiano. In questa stagione la squadra di Allegri ha avuto problemi con i risultati, complici anche i tanti infortunati, ma negli ultimi mesi la squadra bianconera ha saputo rispondere con vigore a tutte le giustificate critiche e adesso si punta di nuovo ad un obiettivo: provare la scalata scudetto e vincere tutti gli altri trofei in cui milita, attualmente, il club. Certamente post Mondiale ci saranno rientri importanti, tra questi anche, finalmente, Pogba.