Happy ending Juventus: accordo e firma a un passo

Capire cosa succederà nelle prossime settimane nel calciomercato è una delle missioni dei tifosi della Juventus.

La squadra bianconera ha chiuso nel 2022 come meglio non poteva grazie alle un ultime sei vittorie consecutive. La formazione di Massimiliano Allegri è riuscita a risalire la classifica fino al terzo posto. Ci sono tutti i presupposti dunque per vivere un 2023 ed assoluti protagonisti: si potrà tentare l’assalto allo scudetto e magari anche riuscire a lottare per la conquista dell’Europa League.

Che rimane un trofeo assolutamente alla portata e per il quale andrà fatto di tutto per aggiungerlo alla bacheca. Tutti vogliono una Juventus più competitiva sia in Italia che in Europa ed è per questo motivo che in chiave calciomercato non è affatto da escludere qualche nuovo arrivo già nel corso della finestra dei trasferimenti invernali che si riaprirà a gennaio.

Juventus, si avvicina il rinnovo di Iling Jr

La Juventus in ogni caso deve anche pensare a gestire i suoi migliori giovani. Alcuni sono in prestito in altri club di serie A e potrebbero tornare nella prossima stagione. L’emergenza infortuni ha però fatto in modo che si mettessero in luce alla corte di Allegri alcune stelline bianconere come ad esempio l’esterno offensivo Iling Jr.

#Juventus: sempre più vicino l’accordo per il rinnovo di #IlingJr // Iling Jr is getting closer to renew his contract with Juventus ⏳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 23, 2022

Un calciatore sul quale la società bianconera vuole puntare fortemente per il futuro. Anche per questo motivo, come ha scritto Romeo Agresti su Twitter, si sta accelerando per arrivare ad un accordo con l’attaccante in modo da prolungare il suo contratto.