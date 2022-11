L’Atletico rovina la festa della Juventus: Allegri lo perde gratis

Calciomercato Juventus, Atletico guastafeste: l’intrigo che spiazza i bianconeri ed apre nuovi scenari. Così Cherubini gli dice addio.

Oltre a guardare con molta attenzione l’evolvere della situazione sulla corsia destra, la Juventus vigila anche sul fronte opposto. Il passaggio in pianta stabile alla difesa a tre ha dirottato Alex Sandro sulla linea dei centrali, con annesso spostamento di Kostic, che ha arretrato il proprio raggio d’azione. Per fare il definitivo salto di qualità, però, urge necessariamente un altro innesto per la corsia mancina.

Uno dei profili che è finito prepotentemente nei radar della “Vecchia Signora” è quello di Grimaldo. La crescita esponenziale dell’esterno sinistro di proprietà del Benfica non è affatto passato inosservata, calamitando l’interesse di diversi club. Con il contratto in scadenza nel 2023, l’iberico è sicuramente uno dei profili più interessanti in termini di benefit-cost nel suo ruolo. Non è un caso che già diversi club abbiano bussato alla porta del suo entourage per cominciare a tastare il terreno.

Alla luce della folta concorrenza, ad esempio, l’Atletico Madrid di Simeone vorrebbe anticipare il colpo già a gennaio. Stando a quanto riferito da todofichajes.com, infatti, i Colchoneros sarebbero alla ricerca di un nuovo esterno di piede mancino con cui rimpolpare una batteria di laterali che in questo primo scorcio di stagione ha palesato qualche difficoltà di troppo. In cima alla lista dei desideri dei madrileni ci sarebbe proprio Grimaldo, per il quale sarebbe già pronto un blitz nelle prossime settimane.