Juventus comprata da un nuovo fondo: ribaltone in diretta

Juventus comprata da un nuovo fondo: il ribaltone arriva in diretta ed è una notizia che potrebbero stravolgere tutto

La Juventus è sempre stata in mano alla famiglia Agnelli. Ed è difficile pensare che uno come Elkann, a capo della Exor, la holding che gestisce anche i colori bianconeri, possa pensare di cederla. Ovviamente, però, tutto quello che è successo nel corso degli ultimi giorni e con la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Agnelli dimessosi dalla carica di presidente, potrebbe far cambiare idea anche a chi, fino al momento, ha sempre gestito la squadra più importante d’Italia.

Ora: nei giorni scorsi si è parlato anche di un’offerta di 2 miliardi di euro per rilevare la società. Notizia mai smentita da nessuno ma nemmeno confermata da nessuna fonte. Difficile, insomma, farsi un’idea. Certo, le voci continuano a circolare e adesso si potrebbe aprire un’ipotesi che fino al momento mai era stata paventata. Ecco quale.

Juventus comprata da un nuovo fondo, quello che sta succedendo

“Ci sono voci secondo cui l’ipotesi di un fondo che entri con una percentuale misurata non sia un’ipotesi così troppo in là” ha detto Romeo Agresti che è intervenuto al programma Juventibus. Il giornalista insomma ha parzialmente confermato l’interesse nei confronti della società bianconera.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e che potrebbero cambiare quello che fino al momento è stato: la Juventus agli Agnelli quasi come un mantra. Ma prima o poi le cose potrebbero cambiare per tutti soprattutto in momenti come questi di crisi economica.