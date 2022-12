Juventus, il primo ‘rinforzo‘ è ufficiale: sbarcato alla Continassa

Juventus, il primo rinforzo per la seconda parte di stagione è già sbarcato alla Continassa: Allegri finalmente può sorridere

La Juventus di Massimiliano Allegri si è ritrovata oggi alla Continassa per riprendere la preparazione, dopo un buon periodo di vacanza, in vista della seconda parte di stagione. Allenamenti e amichevoli, questo sarà il menù delle prossime settimane. E, finalmente anche, il tecnico bianconero può piazzare un sorriso, soprattutto se avrà la capacità di non pensare a quello che è successo nelle ultime settimane con le dimissioni di Agnelli e dell’intero consiglio d’amministrazione.

In un video pubblicato sui social dall’account ufficiale della Juventus, oltre a Locatelli, Kean, Gatti e Chiesa, si vede un volto “nuovo” che si può tranquillamente considerare come nuovo acquisto, visto che fino al momento non ha nemmeno debuttato in questa stagione.

Juventus, anche Pogba alla Continassa

Sì, parliamo del Polpo. Si è rivisto anche Paul Pogba al centro sportivo bianconero. Il francese, che ha saltato il Mondiale per infortunio, dovrebbe essere subito pronto per l’inizio del campionato nel prossimo mese di gennaio. Al massimo, almeno secondo quelle che sono state le ultime notizie, dovrebbe rivedersi in campo entro la metà del prossimo mese. Finalmente. Sotto il video del suo arrivo.