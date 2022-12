Batticuore Juventus: hanno già formalizzato la super offerta a Firmino

Batticuore Juventus, novità sul rinnovo dell’attaccante brasiliano corteggiato la scorsa estate dal club bianconero.

Dalla frustrazione per la mancata convocazione al Mondiale al (probabile) nuovo matrimonio con il Liverpool, la squadra di cui indossa i colori ormai dal 2015. Per Roberto Firmino, attaccante dei Reds in scadenza di contratto nel giugno 2023, questi sono giorni importanti, per non dire decisivi. Potrebbe essere infatti il momento giusto per formalizzare quel rinnovo che la scorsa estate sembrava una chimera. Non è un caso che diverse società, tra cui la stessa Juventus, abbiano corteggiato in maniera assidua il 32enne centravanti verdeoro, una volta intuito che avrebbe potuto lasciare l’Inghilterra.

Ma alla fine Firmino è rimasto nella città dei Beatles. Merito anche del suo allenatore Jurgen Klopp, che ha sempre avuto un debole per l’ex giocatore dell’Hoffenheim. Il tecnico tedesco ne apprezza la versatilità e lo spirito di adattamento. Quest’anno, ad esempio, gli ha ritagliato un nuovo ruolo, quasi da trequartista, con l’intento di regalargli più minuti visto che con l’arrivo di Nunez dal Benfica il reparto avanzato è diventato più affollato.

Batticuore Juventus, Firmino vicino all’accordo con il Liverpool

E il brasiliano ha ripagato la sua fiducia: non ha solo ritrovato la titolarità ma ha anche segnato ben nove gol e fornito quattro assist. Niente male per un elemento che nella passata stagione era finito ai margini delle rotazioni. Ma nonostante l’ottimo rendimento Firmino è stato escluso dai convocati per il Qatar del selezionatore della Seleçao Tite, che ha evidentemente fatto altre scelte. Una decisione che ha lasciato tanta amarezza nell’obiettivo bianconero, sfogatosi con un duro messaggio sui social.

Tristezza che presto potrebbe essere spazzata via dall’eventuale accordo per il rinnovo del contratto. Il Liverpool sembrerebbe accelerare su spinta dello stesso Klopp. Il portale footballinsider247.com parla di una trattativa che rischia di decollare nelle prossime settimana, con il giocatore che andrebbe a guadagnare qualcosa in meno – si parla di 180mila sterline a settimana – rispetto a quanto percepisce oggi.