Calciomercato Juventus, divorzio inevitabile | Assalto per giugno

Calciomercato Juventus, divorzio ormai inevitabile. Addio con clausola oppure a giungo in attesa di offerte: i dettagli dell’operazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, confermate anche dal ‘Corriere dello Sport’, nel futuro del centrocampista c’è già una volontà chiara di provare una nuova avventura. Le stesse parole del presidente lasciano presagire all’addio inevitabile.

Infatti, post Mondiale l’agente di Milinkovic Savic e Lotito dovrebbero incontrarsi per stabilire definitivamente quale sarà il futuro di Sergej, difficile un rinnovo vista anche la chiare volontà del giocatore di provare un’altra esperienza ai vertici. C’è stata una prima offerta dalla Lazio rifiutata e, pertanto, tutto ciò, fa presagire all’addio – ormai – inevitabile.

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic cambia squadra a giugno

Secondo l’indiscrezione del ‘Corriere dello Sport’ però, difficile veder partire il ‘sergente’ per gennaio. Infatti, si parla di una possibilità molto remota e pertanto l’ipotesi di giugno rimane la più concreta. Non c’è ancora nemmeno il prezzo della clausola e, secondo l’approfondimento, è più concreto ‘l’addio in estate in attesa di offerte importanti.

La Juventus è sempre in pole, e, guardando anche la situazione dell’inchiesta il club bianconero dovrà prima risolvere le problematiche extra mercato e poi valutare un nuovo acquisto, certamente, per caratteristiche ma soprattutto per qualità, il giocatore interessa e non poco, così anche ad Allegri che lo vedrebbe ideale nel suo centrocampo. Ci potrebbe essere un assalto anche dalla Premier League che dimostra grande manovra economica per permettersi acquisti importanti. Ma come detto poc’anzi, il tutto, verrà deciso solamente per giugno. Laddove Lotito e l’agente si incontreranno per valutare tutte le offerte che sicuramente arriveranno nei confronti del talento serbo: indiscusso campione e anche uno dei volti più importanti e seguiti della Serie A. Staremo a vedere cosa succederà in tal senso.