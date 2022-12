Calciomercato Juventus, derby d’Italia infinito: “Smalling è disposto a farlo”

Calciomercato Juventus, l’esperto difensore giallorosso è al centro di alcune voci di mercato. Le ultime novità dalla Capitale.

Ormai da qualche giorno la palla è tornata a rotolare sui campi della Continassa. Terminate ufficialmente le vacanze – che in realtà ci sono state solo per chi non ha preso parte al Mondiale di Qatar 2022 – per la maggior parte dei giocatori della Juventus è tempo di iniziare a preparare la nuova stagione, che ricomincerà a partire dalla prima settimana di gennaio. Il primo impegno dei bianconeri sarà la trasferta con la Cremonese. Un appuntamento da non sbagliare se gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono continuare a tenere il passo del Milan secondo ma soprattutto del Napoli primo. I partenopei sono a +10 e il prossimo 13 gennaio avrà luogo l’attesissimo scontro diretto del “Maradona”.

Il tecnico livornese intanto spera di riavere l’intera rosa a disposizione in vista dell’impegno coi grigiorossi del suo omonimo Alvini. I convalescenti Paul Pogba e Federico Chiesa stanno lavorando duro per ritrovare la migliore condizione, ma in Medio Oriente ci sono ancora ben cinque elementi, che tra oggi e domani si giocano l’accesso alle semifinali.

Calciomercato Juventus, l’entourage dell’inglese pronto ad ascoltare altre offerte

Gennaio è anche il mese del calciomercato: la sessione invernale rappresenta un’importante occasione per fare quegli aggiustamenti – tra cessioni e acquisti – che non fu possibile portare a termine la scorsa estate. Improbabile che si spendano cifre grosse, in particolar modo dopo le recenti problematiche. Ma nel caso in cui la Juventus dovesse privarsi di qualche giocatore potrebbe approfittare di qualche occasione. Come vi abbiamo raccontato già ieri, il diesse Federico Cherubini sta monitorando con grande attenzione l’evolversi della vicenda Smalling. Il difensore centrale della Roma dovrebbe rinnovare per altri due anni con il club giallorosso, ma non è detta ancora l’ultima parola.

Tiago Pinto cercherà di accontentare José Mourinho, che lo considera un punto fermo della sua difesa: Juventus e Inter, in ogni caso, restano alla finestra. E, come fa sapere Sky Sport, l’entourage del centrale inglese ha intenzione di ascoltare le loro eventuali offerte.