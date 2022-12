Juventus battuta sul tempo: scambio choc con lo United

Il 2023 ormai è alle porte e anche il nuovo anno i tifosi si aspettano delle importanti mosse di calciomercato da parte del club.

Al momento l’attenzione della proprietà bianconera è rivolta altrove e non potrebbe essere altrimenti. Le dimissioni del presidente Agnelli e dell’intero cda porteranno all’arrivo di un nuovo gruppo dirigenziale chiamato a proseguire nel lavoro, aprendo una nuova era vincente. Una missione non semplice, ma le ambizioni in casa Juventus non mancano mai. Gennaio però sarà un mese cruciale sotto altri punti di vista.

Ricomincia il campionato e la formazione di Allegri ha dimostrato di potersela giocare alla grande. Prima della sosta per i mondiali c’è stata una grande rimonta fino al terzo posto e ci sono tutte le carte in regola per far sì che si possa sognare in grande. Gennaio è anche il mese del calciomercato. Arriverà qualche rinforzo in corsa oppure si attenderà, con maggiore calma, l’arrivo della sessione estiva per completare la rosa?

Juventus, Pulisic più lontano: a gennaio va allo United?

Difficile dirlo ora se ci sarà qualche colpo a gennaio, ma di sicuro gli altri non stanno a guardare e potrebbero soffiare alla Juventus degli obiettivi. Come ad esempio Pulisic, attaccante esterno del Chelsea in cerca di maggiore spazio, che si è messo in grande evidenza con la sua nazionale durante i mondiali del Qatar. Di lui ne scrive in Inghilterra “Express”, spiegando come l’americano potrebbe presto cambiare maglia. Lo United infatti avrebbe intenzione di intavolare a gennaio con il Chelsea uno scambio inserendo nella trattativa Jadon Sancho. In questo modo la Juventus sarebbe beffata e tagliata fuori da ogni possibile trattativa, non potendo infatti ingaggiare alcun extracomunitario avendo esaurito gli slot.