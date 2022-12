Vinícius sulla strada di Allegri: bingo Juventus, regalo sotto l’albero

Il mese di gennaio è ormai alle porte e con esso ricominceranno anche le trattative di calciomercato per la sempre ambiziosa Juventus.

La formazione di Allegri sarà chiamata a dare subito il meglio di sé all’inizio del nuovo anno, nel tentativo di avvicinarsi al Napoli capolista e poter così lottare per lo scudetto. Una missione non impossibile, anche perché il tecnico recupererà delle pedine importanti come Chiesa e Pogba. Che non hanno potuto offrire il loro contributo nella prima parte della stagione a causa degli infortuni.

Di sicuro il tecnico livornese vorrebbe poter contare anche su qualche nuovo innesto, ma probabilmente a gennaio sarà effettuata al massimo qualche operazione low cost. Rinviando interventi più importanti alla prossima estate, anche perchè la dirigenza dovrà proseguire nel percorso di ringiovanimento dell’organico.

Juventus, Ancelotti spiana la strada verso Odriozola

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus abbia la necessità di trovare un nuovo esterno a destra. Una casella da riempire al più presto anche perché Cuadrado si avvicina alla scadenza del suo contratto e Danilo molte volte è stato utilizzato in altre zone del campo. Serve un uomo che sappia garantire al meglio la fase difensiva. Si sta parlando molto nelle ultime settimane del romanista Karsdorp come possibile innesto low cost ma secondo quanto riportato dal sito “El Nacional.cat” potrebbe presto aprirsi un’altra pista. La Juventus potrebbe orientarsi infatti su Odriozola del Real Madrid, con un passato in serie A anche con la maglia della Fiorentina. Ancelotti infatti avrebbe già individuato il sostituto di Odriozola nella rosa delle merengues, puntando sul giovane Vinicius Tobias che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Real Castilla. Di fatto un assist per la Juventus che porterebbe accelerare proprio su Odriozola, garantendosi un calciatore dal sicuro rendimento.