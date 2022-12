Accordo con la Juventus nella notte: ha firmato fino al 2027

Accordo trovato con la Juventus: ha firmato un contratto fino al 2027. Cherubini blinda il gioiello che ha incantato tutti

L’accordo è stato trovato e ha firmato un contratto fino al 2027. Prolungamento di 4 anni insomma visto che il precedente accordo scadeva il prossimo giugno. Cherubini blinda il gioiello lanciato da Massimiliano Allegri che in tre presenze tra campionato e Champions League, con 44 minuti giocati in totale, ha messo a referto 2 assist e ha fatto vedere molte cose buone.

Poi lo stop con l’infortunio alla caviglia che lo ha fermato forse nel momento in cui sembrava potesse prendersi una maglia da titolare, ma a gennaio sarà di nuovo a disposizione del tecnico. L’inglese Iling Junior, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha messo nero su bianco. Non c’è l’ufficialità ancora che la società bianconera dovrebbe dare nello spazio di poco tempo, ma la firma c’è stata e allora ecco che il giovano preso dalle giovanili del Chelsea può stare tranquillo. La Juventus crede, e anche molto, in lui.

La stagione, Iling, classe 2003, l’aveva iniziata con la Juventus Next Gen in Serie C: in sei presenze in campionato, dopo 3 gol e un assist, hanno convinto Allegri ad aggregarlo alla Prima Squadra. E tutti noi ricordiamo il debutto in Champions League contro il Benfica quando sulla corsia mancina ha fatto fuoco e fiamme per quei pochi minuti in cui è stato mandato in campo.

Una conclusione naturale delle cose questo prolungamento, che era nell’aria da un poco di tempo, e che adesso è arrivato senza nemmeno una lunga trattativa. La Juventus lo blinda per un lungo periodo e potrebbe anche decidere l’anno prossimo di mandarlo in prestito. Anche se, qualora ripetesse quelle prestazioni viste fino al momento, difficilmente verrebbe mandato via perché diventerebbe, senza dubbio, un elemento fondamentale nello scacchiere bianconero.