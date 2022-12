Dalla Lazio alla Juventus: lo portano a Torino gratis

Dalla Lazio alla Juventus, il calciomercato interessa anche i dirigenti. Lo portano a Torino gratis strappandolo a Lotito

Il calciomercato non si ferma mai e non riguarda solamente i calciatori, ma anche i dirigenti. Sì, alla Juventus, sembra proprio essere in atto una vera e propria rivoluzione che potrebbe portare ad un nuovo volto dietro la scrivania.

Diciamola meglio: più che dietro la scrivania un vero e proprio uomo di campo oseremmo dire, sì perché un direttore sportivo rimane sempre vicino alla squadra. Le dimissioni dell’intero consiglio d’amministrazione costringono la società piemontese a guardare su più fronti. E uno di questi porta a Igli Tare, ds della Lazio che ha il contratto in scadenza e che potrebbe anche non essere rinnovato. Sì, possiamo tranquillamente dire che i rapporti tra lui e Sarri non sono mai stati ottimi.

Inoltre, la Juventus, è alla ricerca di un dirigente che sappia fare il proprio lavoro senza avere enormi possibilità economiche. E secondo Radio Radio ci starebbe seriamente pensando. Bisogna capire, in tutto questo, quali sono ovviamente le intenzioni di Lotito, presidente della Lazio, che ha affidato all’ex attaccante albanese le redini della sua squadra nel mercato. E i risultati, alla fine, Tare li ha sempre portati. E chissà che non li possa portare anche in bianconero. La situazione è monitorata in maniera costante.