Flop Allegri, Zidane allenatore della Juventus solo in un caso

Massimiliano Allegri sempre più in bilico sulla panchina della Juventus che pensa a Zidane per sostituirlo. Ecco come Zizou potrebbe tornare in bianconero.

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro ormai da giorni per prepararsi al meglio in vista della sfida sul campo della Cremonese di Massimiliano Alvini, in programma alle 18.30 di mercoledì 4 gennaio. Un match, quello contro i grigiorossi, chiaramente alla portata dei bianconeri che, reduci da sei vittorie consecutive senza subire gol, proveranno a a ottenere la settima affermazione di fila per confermarsi in terza posizione, in piena zona Champions League.

Una terza posizione che la Vecchia Signora occupa attualmente con 31 punti, rispettivamente a meno due e meno dieci da Milan e Napoli e con un punto di vantaggio su Lazio e Inter. Una Juventus che, abbandonata prematuramente la Champions League a causa del terzo posto nel gruppo H, proverà a risalire la china in Serie A e magari a fare bene in Europa League, a partire dalla doppia sfida coi francesi del Nantes in programma a febbraio.

Juventus, Allegri via in estate. Al suo posto, Zidane: il tecnico francese può però arrivare solo a una condizione

La campagna europea della Juventus è stata un disastro. Inserita nel gruppo H insieme a Paris Saint Germain, Benfica e Maccabi Haifa, i bianconeri sono riusciti a malapena a conquistare il terzo posto che ha permesso loro di restare in Europa. Un’Europa, quella meno nobile di quella che una volta si chiamava Coppa Uefa, nella quale la Vecchia Signora sarà chiamata a fare bene per non rischiare di collocare subito nel dimenticatoio la stagione 2022-2023.

Una stagione che, qualora si concludesse senza titoli e senza qualificazione in Champions League, metterebbe la parola fine alla seconda esperienza in bianconero di Massimiliano Allegri il quale, stando a quanto scritto su Twitter dal giornalista, Mirko Nicolino verrebbe allontanato dal club che, di conseguenza, punterebbe tutto sul ritorno a Torino di Zinedine Zidane.