Il Barça sistema la difesa ed assesta un gancio alla Juventus: affare gratis

Calciomercato Juventus, il Barcellona sistema la difesa: affare a zero e gancio ai bianconeri bello assestato. Ecco quello che sta succedendo

I colpi a parametro zero sono quelli che fanno gola. E anche molto. Di soldi infatti ne girano pochi e la Juventus, soprattutto, in questo momento, è presa anche da problemi extracampo. Ecco perché Cherubini, sicuramente in sintonia con Massimiliano Allegri, sta cercando di chiudere delle operazioni senza spendere molti soldi.

Anche perché, sul mercato, sono molti quelli che vanno in scadenza di contratto e che potrebbero fare al caso della Juventus. Uno è un difensore, che è nel mirino anche di un altro club italiano (la Roma), ma che nell’ultimo periodo secondo le informazioni che stanno arrivando dalla Spagna, sarebbe anche nel radar del Barcellona, alla ricerca di un colpo a zero per sistemare la difesa.

Calciomercato Juventus, Xavi vuole N’Dicka

Sì, anche i catalani avrebbero messo gli occhi sul centrale difensivo N’Dincka che è in scadenza con l’Eintracht Francoforte e che non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con i tedeschi. Il centrale infatti sta valutando tutte quelle che sono le offerte che gli starebbero arrivando, e una di queste intriga molto ed arriva, appunto, dalla squadra allenata da Xavi.

Cherubini bruciato in poche parole, con la sensazione che il Barcellona possa anche cercare di chiudere nel prossimo mese di gennaio l’operazione per anticipare la concorrenza. Ovviamente anche da quelle parti non cercheranno in nessun modo di anticipare la partenza – nessuno è disposto a sborsare un euro per un giocatore in scadenza – ma vogliono chiudere per stare tranquilli per la prossima stagione. Così sarà? Vedremo.