Calciomercato Juventus, ritorna con il fedelissimo: estasi bianconera

Calciomercato Juventus: la Vecchia Signora pronta alla rivoluzione. Il dirigente potrebbe tornare in bianconero e portare con sé il suo pupillo.

Delineato il nuovo consiglio d’amministrazione, la Juventus si prepara a tornare in campo, mercoledì prossimo alle 18.30, in occasione della sedicesima giornata di campionato in Serie A. Una sedicesima giornata che vedrà i bianconeri di Massimiliano Allegri in scena sul campo dello Stadio Zini di Cremona contro i padroni di casa guidati da Massimiliano Alvini.

Un match, quello contro i grigiorossi, che servirà alla Vecchia Signora per confermarsi in terza posizione, in piena zona Champions League, e continuare la corsa verso quello scudetto che, ora come ora, visti i dieci punti di vantaggio, sembra essere già nelle mani del Napoli di Luciano Spalletti.

Uno scudetto che la Juventus proverà a conquistare mentre il nuovo Cda della società è già al lavoro per programmare le mosse da effettuare nei prossimi mesi soprattutto per quanto riguarda l’area sportiva dove, almeno per ora, continueranno ad operare Federico Cherubini e Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, parte la caccia al nuovo ds: in pole Giovanni Rossi del Sassuolo

Come detto, fino a nuovo avviso, sarà Federico Cherubini a ricoprire il ruolo di ds della Juventus la quale, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, starebbe cercando un nuovo profilo a cui affidare l’incarico di direttore sportivo. Un incarico per il quale sono già spuntati fuori i nomi di Alessandro Del Piero, Beppe Marotta, Cristiano Giuntoli e Giovanni Rossi.

Proprio quest’ultimo, che l’ambiente piemontese lo conosce benissimo visto il ruolo di responsabile e ds delle selezioni giovanili ricoperto tra il 2010 e il 2013, potrebbe presto tornare a Torino per essere associato alla prima squadra. Un ritorno in bianconero, quello del dirigente classe ’66 che, attualmente legato al Sassuolo, potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane con l’arrivo alla Continassa, insieme a lui, di quel Jeremy Toljan che, schierabile come terzino tanto a destra quanto a sinistra, era già stato cercato in estate da Massimiliano Allegri.