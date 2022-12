Calciomercato, Juventus demolita: l’Inter stappa lo champagne, 25 milioni

Calciomercato Juventus, l’Inter supera i bianconeri con un’offerta davvero irrinunciabile: i dettagli dell’operazione.

Stando all’ultima indiscrezione proveniente dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si delinea un futuro già chiaro per il talento e figlio d’arte. Un futuro dalle tinte nerazzurre, visto che l’Inter avrebbe superato la concorrenza bianconera con un’offerta davvero irrinunciabile.

L’Inter sarebbe decisa a chiudere l’operazione in entrata, superando quindi la concorrenza della Vecchia Signora che si era dimostrata interessata al profilo in questione. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Inter, infatti, per il giocatore, offrirebbe ben 5 milioni di stipendio per cinque anni di contratto.

Calciomercato Juventus, Inter decisiva con l’offerta da 5 milioni per Thuram

Il figlio d’arte già visto protagonista proprio con la maglia della nazionale francese, adesso, è pronto per arrivare in Italia ma non alla Juventus come il papà. Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, adesso, il suo futuro potrebbe essere all’Inter. Un epilogo che vede i nerazzurri in vantaggio sulla trattativa, data l’offerta certamente congrua al profilo in questione.

Un’offerta che potrebbe convincere definitivamente il francese a venire in Italia. Per ora, lui, sta prendendo tempo ma se l’Inter, come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, dovesse avanzare definitivamente l’offerta, a quel punto, non ci sarebbe più nessun dubbio sul futuro del giocatore. Ricordiamo che i nerazzurri sono pronti ad offrire una cifra monstre di 5 milioni di euro di stipendio per il giocatore. Certamente un opzione che Thuram prenderà molto positivamente nel caso di addio dal suo attuale club tedesco. Come scrivono nel quotidiano, l’offerta potrebbe già arrivare ad inizio stagione.