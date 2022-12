Calciomercato Juventus, “mal di pancia Vlahovic”: 90 milioni, Cherubini prende nota

Tanto lavoro da fare per la dirigenza della Juventus, chiamata anche nel 2023 ad essere grande protagonista in Italia e in Europa.

E’ cambiato il cda della società bianconera, ma non cambiano di certo quelle che sono le ambizioni della Juve. Che continuano ad essere quelle di vincere e arricchire la propria bacheca con nuovi trofei. Missione che toccherà alla formazione di Massimiliano Allegri.

Il tecnico prima della lunga sosta che c’è stata per i mondiali in Qatar è riuscito a ritrovare i risultati sperati dalla tifoseria. Con sei vittorie consecutive la Juve è tornata in piena corsa per lo scudetto. Ma soprattutto ha ritrovato grande solidità difensiva. Prerogativa indispensabile per poter sognare in grande. Gennaio sarà anche il mese del calciomercato, oltre che del ritorno in campo, e c’è curiosità per capire se ci saranno delle mosse in entrata o in uscita all’interno della rosa. Ormai per il via ufficiale delle trattative è solo questione di tempo.

Juventus, Vlahovic scontento: via a fine stagione?

La Juventus dovrà essere brava a tenersi stretta i propri gioielli, alcuni dei quali – come ad esempio Rabiot – potrebbero andare via a parametro zero alla fine della stagione. Il francese andrà via o il club riuscirà in extremis a strappare un rinnovo?

E poi c’è la questione Vlahovic. Il Corriere dello Sport oggi in edicola sottolinea il malumore del centravanti, che si aspettava una esperienza in bianconero decisamente più esaltante. Il mondiale lo ha messo in vetrina e praticamente tutti i maggiori club europei lo vorrebbero. Dal Psg al Bayern, passando da United e Chelsea. La Juventus potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di lasciarlo partire alla fine della stagione, ma non ascolterebbe offerte inferiori ai 90 milioni di euro.