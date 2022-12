Calciomercato, Juventus scippata tre volte: oltre 200 milioni

La Juventus si avvicina al ritorno in campo e non ci sono dubbi sul fatto che il 2023 sarà un anno davvero molto importante per il club bianconero.

Una nuova dirigenza si è insediata e dovrà portare l’undici torinese verso i traguardi prefissati. Perchè non è certo cambiato il dna della Juventus, pronta a lottare fino alla fine per far sì che si possa arricchire la bacheca regalando delle grandi gioie ai propri supporters.

Anche in questo 2023 sarà così e del resto ci sono tutte le carte in regola per puntare ad almeno un trionfo. In campionato il gap con la vetta è stato ridotto con una striscia di risultati positivi con i quali si è chiuso l’anno solare. E poi non bisogna dimenticare che ci saranno Europa League e Coppa Italia nelle quali impegnarsi, portare a casa una coppa sarebbe molto importante. Gennaio è però anche il mese del calciomercato. Cosa bolle in pentola?

Juventus, Chelsea scatenato: vuole Mac Allister. E non solo

I bianconeri andranno senz’altro a caccia di rinforzi e non potrebbe essere altrimenti. Ci sarà qualche soluzione low cost per puntellare l’organico e in ogni caso si guarderà con attenzione a quelli che potrebbero essere dei colpi da mettere a segno in vista della prossima stagione.

Un nome caldo in questi giorni è quello di Mac Allister del Brighton. Il centrocampista è diventato campione del mondo con l’Argentina ed è stato uno dei migliori della sua nazionale in Qatar. Ed è logico che le sue prestazioni abbiano attirato le attenzioni di tanti. Un colpo possibile per la Juve, ma la concorrenza aumenta e fa paura. Secondo quanto riportato in Inghilterra infatti il Chelsea sarebbe sulle tracce del giocatore e i blues vorrebbero mettere sotto contratto anche Enzo Fernandez e l’esterno Molina dell’Atletico Madrid. Un triplo colpo da 200 milioni di euro.