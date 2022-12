Colpaccio nerazzurro della Juventus: non è Maehle

Non mancano mai le voci di calciomercato della Juventus, nemmeno nell’ultimo giorno dell’anno solare. I bianconeri a caccia di rinforzi.

Ultimo giorno del 2022 con la squadra di Allegri che sta preparando il ritorno in campo. Giorno 4 finalmente si torna a respirare l’aria del rettangolo di gioco e la Juventus dovrà ripartire da dove aveva lasciato, ovvero una lunga striscia di vittorie.

C’è tanta voglia di essere protagonisti in questa seconda parte della stagione. Lo scudetto non è una missione impossibile, a patto di non lasciare punti per strada. La ritrovata solidità difensiva è senz’altro un’ottima base dalla quale ripartire. Ci saranno anche la Coppa Italia e l’Europa League da onorare nel migliore dei modi. E poi non bisogna dimenticare appunto il calciomercato, perché la Juventus necessita di alcuni ritocchi. Ritocchi che potrebbero consentirgli di essere adesso più forte ma anche di iniziare a sistemare alcune caselle in ottica futura.

Una delle priorità del club è infatti quella di trovare dei nuovi esterni difensivi. Cuadrado e Alex Sandro infatti si stanno avvicinando alla naturale scadenza del contratto, per cui la Juve deve iniziare a trovare i loro eredi.

L’emergenza in questa fase è a destra, visto che Danilo spesso e volentieri viene utilizzato da centrale e Cuadrado e De Sciglio sono out per infortunio. A gennaio dunque è lecito attendersi magari un colpo low cost, con Karsdorp e Fresneda che finora sono stati i nomi più caldi. Si è parlato anche di Maehle dell’Atalanta, ma il portale “TuttoAtalanta” ora rilancia anche un’altra possibilità. Visto che gli orobici non fanno sconti per Maehle, valutato 15 milioni, la Juventus potrebbe spostare le proprie attenzioni su Hateboer, altro esterno di Gasperini. Che potrebbe lasciare Bergamo per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.