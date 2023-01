Juve-Udinese, la bacchettata di Allegri: “Non lo abbiamo fatto”. Poi svela le condizioni di Di Maria

Juve-Udinese, le parole dell’allenatore bianconero a margine della sfida con l’Udinese, che ha portato in dote un altro successo.

Chiamatelo “corto muso”, chiamatelo come vi pare. La cosa più importante è che la Juventus, dopo un avvio che definire da incubo non sarebbe altro che un eufemismo, sia ufficialmente tornata a flirtare con il primo posto, in questo momento distante a malapena quattro punti (in attesa, ovvio, che domani il Napoli giochi con la Sampdoria). Lo scudetto sembrava una chimera ed invece adesso è di nuovo più vicino che mai.

C’è anche la firma di Massimiliano Allegri su questo filotto di otto vittorie consecutive che, come dice lo stesso tecnico livornese, permette alla Juventus di “consolidare la zona Champions League”. L’Udinese è capitolata all’Allianz Stadium, così come avevano fatto altre tre squadre prima di lei. Il gol decisivo, stavolta, è di un difensore, Danilo, un altro leader silenzioso di un gruppo che lentamente sta nuovamente ritrovando entusiasmo.

Juve-Udinese, Allegri: “Il Napoli? Un passo alla volta”

Intervistato a fine match dai giornalisti, Allegri è apparso felicissimo per il risultato raggiunto ma ha rimproverato i suoi uomini per un “primo tempo non bello”.

REAZIONE – “Stiamo facendo un percorso bello, ma dobbiamo alzare l’asticella a livello di prestazione. Nel primo tempo non abbiamo fatto un granché: l’Udinese è una squadra forte, nel secondo tempo siamo cresciuti, partita portata a casa nel finale con una buona condizione fisica e mentale. Di Maria ha fatto delle giocate straordinarie, dimostra di essere di un altro livello, Paredes ha dato un’ottima palla, ma se poi non hai la voglia di metterti in discussione, difficilmente le partite le porti a casa. Oggi vittoria importante”.

DI MARIA E ULTIMI MINUTI – “Abbiamo difeso bene, prendendo buone posizioni. Di Maria ha giocato 60-70 minuti a buoni livelli. Veniva da 15 giorni di fermo, poi si è fermato prima della Cremonese. Sono contento di tutti i ragazzi, che hanno messo il cuore, la voglia. C’è bisogno di tutti per recuperare energie fisiche e mentali”.

NAPOLI – “Venerdì sarà una bellissima serata, sempre bello giocare a Napoli. Ma dobbiamo fare un passettino alla volta, il Napoli ha tanti punti di vantaggio, è ancora favorito. Stasera è stata una bellissima serata, abbiamo ricordato Vialli, i tifosi ci sono stati vicini ma pensiamo a fare un passo alla volta e ad essere precisi e puntuali. Poi Napoli e Milan sono davanti, ma noi dobbiamo raggiungere l’obiettivo minimo che è il quarto posto”.