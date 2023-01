Calciomercato Juventus, conferma ufficiale: “Stiamo trattando”

Calciomercato Juventus, ancora tutto tace sul fronte mercato: l’unico rinforzo potrebbe arrivare sulla corsia destra.

Un mercato “criptico”. Nel senso che, ad oggi, viene difficile immaginare quale possa essere la strategia della Juventus, considerando che il nuovo Consiglio d’amministrazione deve ancora insediarsi. Lo farà ufficialmente il prossimo 18 gennaio e solo a partire da quella data si capiranno le mosse dei bianconeri nella finestra dei trasferimento che ha aperto lo scorso 2 gennaio. Fino ad allora non dovrebbe accadere nulla di rilevante.

Massimiliano Allegri ha chiesto un rinforzo a destra, la zona di campo in cui la Juventus è al momento più scoperta. Juan Cuadrado è fuori per infortunio ma l’esterno colombiano era apparso in fase calante nella prima parte della stagione. E poi c’è la questione del contratto, che scadrà a giugno. Di rinnovo per ora non se ne parla: il calciatore rimarrebbe volentieri a Torino ma la Juve a quanto pare non è disposta a rifirmarlo alle stesse cifre. Ecco perché l’unico acquisto di questa sessione potrebbe essere un terzino destro.

Calciomercato Juventus, Dalot a un passo dal rinnovo con il Manchester United

Quello del direttore sportivo bianconero Federico Cherubini assomiglia ad un vero e proprio casting. Si valutano diversi nomi, tra cui diversi giovani. Due che piacciono molto ad Allegri sono Fresneda del Real Valladolid, di cui in Spagna si parla un gran bene, e Malo Gusto del Lione, un classe 2003 sui cui hanno messo gli occhi mezzi big club d’Europa.

Nelle ultime settimane, tuttavia, sarebbero salite le quotazioni di Diogo Dalot, terzino portoghese del Manchester United che in Italia due stagioni fa ha vestito per una stagione la maglia del Milan. Il lusitano è cresciuto parecchio in Inghilterra e i Red Devils stanno pensando di blindarlo, considerando che la scadenza del suo contratto non è affatto lontana (2024). Secondo il portale uol.com.br, l’ex rossonero sarebbe a un passo dall’accettare le condizioni del rinnovo proposto dallo United. E c’è pure la conferma ufficiale della trattativa.