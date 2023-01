Calciomercato, colpo di scena Juventus: firma ‘automatica’

Calciomercato, colpo si scena dentro la Juventus: a determinate condizioni potrebbe scattare la firma automatica sul rinnovo di contratto

Un colpo di scena che potrebbe forse fare felice Massimiliano Allegri, ma che ovviamente non cambia quelli che sono gli obiettivi della società bianconera per la prossima stagione. Perché degli esterni serviranno e degli esterni dovranno arrivare.

Anche se dovesse rinnovare Alex Sandro. Perché di lui parliamo, del mancino brasiliano che è in scadenza di contratto con i bianconeri e che non ha ricevuto nessuna offerta di rinnovo fino al momento. E a quanto pare potrebbe anche non servire, visto che così come raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, e poi come confermato dal giornalista Mirko Di Natale, ci sarebbe un’opzione per il rinnovo automatico del contratto per un’altra stagione.

Calciomercato, scatta il rinnovo per Alex Sandro

A determinate condizioni dovrebbe scattare il rinnovo automatico per Alex Sandro. Una cosa in linea con quella anche che sarebbe stata la richiesta di Allegri nei giorni scorsi, e vale a dire far mettere nero su bianco all’esterno.

Che adesso esterno non è, visto che il livornese lo manda principalmente in campo come terzo centrale difensivo, visto che l’ex Porto non sembra avere più il passo di un tempo, quel passo che gli permetteva di macinare chilometri e chilometri sulla corsia senza particolari problemi fisici. Ma gli anni passano per tutti, e anche lui si è dovuto adattare. Bene, un centrale, insomma, Allegri ce lo potrebbe avere anche per il prossimo anno. Insieme a Danilo e Bremer, i due sicuri di rimanere, la difesa bianconera si tinge ancora una volta di verdeoro.