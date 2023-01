Calciomercato Juventus, lo hanno fatto fuori: Allegri lo riporta in Serie A

Calciomercato Juventus, è ormai ai ferri corti con il club che adesso vuole provare a sfruttare l’effetto Mondiale.

Una batosta di portata epocale, con pochi precedenti nella storia della Juventus. Non sarà affatto semplice digerirla. Ed il rischio del contraccolpo psicologico è davvero dietro l’angolo. Nella notte da incubo del “Maradona” la Signora si è riscoperta all’improvviso fragile, come nessuno avrebbe potuto immaginare dopo il filotto di otto vittorie consecutive senza prendere neppure un solo gol. Un’imbattibilità che aveva illuso un po’ tutti.

Sì, certo, il campionato non finisce mica domani. E la stagione può ancora riservare delle soddisfazioni alla squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a rialzarsi nel più breve tempo possibile ed archiviare la debacle partenopea. Rientrare in corsa per il tricolore, dopo l’esito della sfida di ieri, appare quasi impossibile, ma il tecnico livornese e i suoi uomini hanno un quarto posto da difendere. Dovranno provarci con le unghie e con i denti, considerando che dietro c’è ancora l’Inter ma anche le due romane che scalpitano.

Calciomercato Juventus, De Paul è in rotta con l’Atletico ma il costo potrebbe lievitare

Non è da escludere che, a questo punto, la società decida di battere un colpo sul mercato invernale in corso. Sono diversi i giocatori in uscita, che sembrano non rientrare più nei piani dei loro rispettivi club. Uno di questi è l’ex udinese Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino, che lo scorso 18 dicembre è salito sul tetto del mondo con la sua nazionale, è da tempo in rotto con la società che l’ha acquistato un anno e mezzo fa. L’Atletico Madrid aveva puntato tantissimo su di lui, ma vuoi per il gioco iperdifensivo di Diego Simeone, vuole per una questione di ambientamento, la scintilla tra De Paul e i Colchoneros non si è mai accesa. Secondo il portale todofichajes.com, l’Atletico avrebbe messo in vendita il centrocampista, volendo approfittare delle buone prestazioni in Qatar. In prima fila ci sono diversi club di Premier League, ma a De Paul piacerebbe tornare anche in Italia, nel campionato in cui ha avuto modo di affermarsi.