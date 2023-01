La Juventus ne cede uno e prende l’altro: il blitz è servito

La Juventus ne cede uno e prende l’altro, il centrocampista rientra nei cosiddetti “sacrificabili” per poter fare il colpaccio sulla fascia.

È appena nata una nuova Juventus, almeno a livello societario. Per quanto concerne l’aspetto sportivo, invece, bisognerà continuare a lavorare sodo per tornare a vedere una Madama dominante in Italia e competitiva nell’Europa che conta. L’era Agnelli si è chiusa con il rumore di fondo dell’inchiesta “Prisma” della Procura di Torino, ma sarebbe da irriconoscenti negare che la gestione dell’ex presidente sia stata ricca di soddisfazioni.

L’obiettivo dei nuovi dirigenti è quello di rilanciare il progetto Juventus ma farlo nella maniera più sostenibile possibile. Cioè riponendo maggiore attenzione al discorso economico, che riguarda direttamente i bilanci. Ecco perché difficilmente nei prossimi mesi assisteremo a spese pazze. Esistono tuttavia altre strade per risollevare le sorti della Signora attraverso un progetto valido e che non vada a prosciugare le casse del club. In questa sessione di mercato, ma probabilmente anche nella prossima, la Juve acquisterà solamente se riuscirà al tempo stesso a mettere a punto una cessione.

La Juventus ne cede uno e prende l’altro, via McKennie e dentro Fresneda

Secondo il Corriere dello Sport, uno dei giocatori che il club bianconero si è prefissato di cedere è Weston McKennie. Il centrocampista statunitense non è un intoccabile ma contemporaneamente è uno di quelli che ha più mercato, apprezzato per la sua duttilità.

Il nazionale americano, a Torino ormai da due stagioni, vorrebbe approdare in Premier League, ma solo se potrà giocarsi le sue carte in una big. Per adesso ha risposto picche alle avances di club non di primo piano come Aston Villa e Bournemouth, che però a quanto pare non vogliono mollare la presa. Nel caso in cui la Juventus riuscisse a “sacrificare” McKennie, potrebbe racimolare un bel gruzzoletto ed anticipare la concorrenza su Ivan Fresneda, giovane talento classe ’04 del Real Valladolid seguito da mezza Europa. Come riporta il Corsport, anche ieri ci sono stati dei contatti con l’agente del calciatore spagnolo, sulle cui tracce ci sono anche Newcastle, Borussia Dortmund e Arsenal.