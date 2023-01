Juventus in fibrillazione: “Incontro immediato tra la squadra e la dirigenza”

By

La Juventus dopo la sentenza di ieri si ritrova con 15 punti in meno in classifica e con un futuro che si preannuncia alquanto nebuloso.

La decisione che è stata presa ieri riguardo la penalizzazione della squadra di Allegri ha rivoluzionato senz’altro la classifica. La società farà ricorso, ma nel frattempo la Juve si ritrova con 22 punti, molto lontana dalle zone che contano.

Riuscire a rientrare tra le prime quattro della graduatoria sembra essere una missione davvero impossibile. Anche perché adesso bisognerà capire quale sarà la reazione della squadra, “colpita” da questa decisione a poche ore da una partita molto importante come quella contro l’Atalanta. Quello che era uno scontro diretto per la zona Champions League, adesso ha senz’altro risvolti diversi. Allegri dovrà essere molto bravo a gestire al meglio le energie psicofisiche dei suoi uomini. I tifosi sono preoccupati e non potrebbe essere altrimenti.

Juventus, la squadra ha chiesto un incontro alla società

Oggi è il giorno della vigilia del match ma l’attenzione della Juventus è chiaramente rivolta a quanto è accaduto fuori dal rettangolo di gioco. Anche i giocatori vogliono capirne di più, tant’è che Momblano su Twitter ha spiegato come la squadra – con Bonucci e Danilo come portavoce – abbia chiesto un incontro alla società.

La squadra #Juventus, con #Bonucci e #Danilo portavoce, ha chiesto urgente incontro con la società per domani mattina. — Momblano Official (@MomblanOfficial) January 20, 2023

Un incontro che dovrebbe andare in scena nel corso della mattinata di oggi. E durante il quale si parlerà probabilmente di quelle che saranno le mosse future del club. Una cosa pare essere certa, ovvero il fatto che la squadra sul campo dovrà dare comunque tutto per vincere e regalare delle soddisfazioni ai propri tifosi. Anche se reagire psicologicamente dopo la pesante penalizzazione non sarà facile.