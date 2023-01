Zidane nuovo allenatore della Juventus: contratto già pronto

Calciomercato Juventus, dalle parole ai fatti: alba di una nuova era con Zidane. L’offerta parla chiaro: cifre importanti sul piatto.

Le ben note vicissitudini extra-campo hanno fatto passare in sordina in casa Juventus il match in programma questa sera contro l’Atalanta.

I quindici punti di penalizzazione pesano come una spada di Damocle sulle residue velleità dei bianconeri di acciuffare un posto in Champions League. Max Allegri ha provato a compattare l’ambiente nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro gli orobici. Anche il tecnico livornese, però, è consapevole dell’Everest da scalare, e nulla esclude che in estate possano crearsi i presupposti giusti per un clamoroso ribaltone in panchina. I nomi di Conte e Zidane continuano a ruotare con sempre più convinzione in orbita Juve. L’allenatore del Tottenham sarebbe il primo della lista, anche perché sotto traccia avrebbe esternato il suo desiderio di cambiare aria. Il Conte-back non è utopistico, anche se la candidatura di Zidane non può essere depennata a priori, anzi.

Calciomercato, Zidane-Juventus: l’offerta che cambia tutto

Maggiori indiscrezioni trapelano dalla Spagna. Partendo da un’indiscrezione rilanciata dall’Equipe, secondo cui Zidane sarebbe un’opzione da tenere sempre in considerazione in ottica Juve, “Planeta Real Madrid” ha svelato ulteriori dettagli.

Per Zizou, infatti, i bianconeri avrebbero preparato un contratto da circa 11-12 milioni di euro a stagione. Cifre importanti, che la Juve potrebbe corrispondere solo a patto di non rinnovare il contratto ai tanti calciatori in scadenza, che pesano in maniera consistente sul bilancio della “Vecchia Signora”. Rabiot ed Alex Sandro in primis, ma non solo.

Al momento si tratta pur sempre di un’ipotesi, non suffragata da alcun tipo di indizio ufficiale. Ora come ora la Juventus ha altre priorità, ma è inevitabile che quello relativo alla prossima (eventuale) guida tecnica sarà un discorso che balzerà in cima ai dossier degli uomini mercato di “Madama”.