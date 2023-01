La Juventus è (quasi) fuori dai giochi: fumata bianca vicinissima

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento caldo anche se in questo momento il club ha senz’altro altre priorità.

Cosa succederà da oggi fino alla conclusione delle trattative invernali? Difficile dirlo, ma di sicuro il mercato è secondario per una Juve che appena qualche giorno fa ha incassato una penalizzazione che compromette il suo cammino in campionato.

Si attenderà l’esito del ricorso, vero, ma nel frattempo la classifica dice che la formazione allenata da Massimiliano Allegri si ritrova lontana dalla zona Champions League. Arrivare tra le prime quattro sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo, ma è difficile farsi illusioni in questa fase. Quel che è certo è che Vlahovic e compagni devono dare il massimo ed incamerare più vittorie possibili, in modo da non avere rimpianti. In ogni caso questi ultimi giorni di gennaio saranno da seguire con attenzione per quel che comunque potrebbe avvenire in chiave calciomercato.

Juventus, il Borussia Dortmund si fa avanti per Fresneda

Ci sono ad esempio dei giocatori che la Juve ha messo da tempo nel mirino e per i quali dovrebbe cercare di chiudere l’affare. Le ultime vicende però sembrano aver un po’ distratto i bianconeri e le altre concorrenti non stanno certo con le mani in mano.

El Dortmund aprieta por Fresneda y está cerca de llegar a un acuerdo. Los agentes están en Inglaterra, cerrando la operación de Jackson y también hablando con clubes por Fresneda. Aún NADA cerrado. El Valladolid, a la espera de la mejor oferta. Ampliamos en Twitch @relevo. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 24, 2023

Come ha spiegato infatti il giornalista Matteo Moretto il Borussia Dortmund si è fatto avanti per Fresneda, giovane laterale destro che per molti è un obiettivo primario. I suoi agenti sono al lavoro, ma il Valladolid ancora non ha dato il via libera per chiudere l’affare. Accetterà la migliore offerta con la speranza che si inneschi per lui una vera e propria asta.