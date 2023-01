Calciomercato Juventus, si chiude nelle prossime ore: oltre 30 milioni

Calciomercato Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina. Le ultime indiscrezioni riferite da Sky.

Per le ben note vicissitudini societarie la Juventus non si appresta a chiudere da protagonista la sessione invernale di calciomercato. I bianconeri, però, potrebbero battere un colpo in uscita a stretto giro di posta.

Dopo gli spifferi degli ultimi giorni, infatti, il Leeds ha definitivamente affondato il colpo per Mckennie, avvicinandosi in maniera sensibile alle richieste fatte trapelare dalla Juventus. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il club inglese sarebbe sempre più vicino a chiudere positivamente l’affare per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista texano. Già nelle prossime ore, infatti, potrebbe essere trovata la quadra definitiva. Questo è l’auspicio del Leeds e dello stesso calciatore, che ha accettato la proposta del club inglese per rimettersi gioco. Il Leeds ha alzato la proposta, portandola a 30 milioni più bonus. La Juventus aveva fatto trapelare una richiesta di 35 milioni di euro: la distanza tra domanda ed offerta è sempre più risicata. Da capire se la “Vecchia Signora”, a quel punto, chiuderà per un esterno destro di fascia pura, o se preferirà incamerare il ricavato salvo poi spenderlo in ottica estiva. Seguiranno aggiornamenti.