Juventus-Monza, Allegri riesuma il fedelissimo: super sorpresa in attacco

Juventus-Monza, ecco gli undici che potrebbero scendere in campo domani pomeriggio nella sfida di campionato coi brianzoli.

Una vittoria per ripartire, per mettersi alle spalle settimane difficili, in cui le buone notizie sono state merce rarissima e si contavano sulle dita di una mano. Massimiliano Allegri e i suoi giocatori in questo periodo hanno fatto il possibile per isolarsi dalle vicende extracampo che hanno riguardato il club. Ma non è sempre scontato riuscirci, soprattutto se ciò che è successo alla Juventus ha avuto un’eco gigantesca. Non solamente sui media nazionali ma anche quello internazionali.

La partita con il Monza di domani pomeriggio servirà proprio a questo. Una gara da non sbagliare, sia per la classifica – la Juventus ora è a distanza siderale dal quarto posto – ma in particolar modo per il morale del gruppo. Con l’Atalanta, una settimana fa, non è stato possibile. I bianconeri ci riproveranno con i brianzoli, che all’andata proprio contro la Vecchia Signora conquistarono i primi tre punti della loro storia in massima serie. Raffaele Palladino, che iniziò la sua avventura sulla panchina biancorossa in quell’occasione – subentrò all’esonerato Stroppa – è riuscito a rimettere le cose a posto. Ha ridato un’identità ad una squadra che adesso può aspirare ad una salvezza tranquilla.

Juventus-Monza, a destra c’è De Sciglio, davanti Kean preferito a Milik

E la formazione? Il tecnico livornese, come fa di solito, ha svelto qualche dettaglio oggi durante la conferenza stampa. Innanzitutto ha confermato che tra i convocati ci saranno anche Dusan Vlahovic e Paul Pogba, entrambi fermi da parecchio tempo.

Non sono ancora capaci di reggere novanta minuti, ma Allegri li porterà in panchina ugualmente. E non è escluso che gli conceda qualche minuto: molto dipenderà da come si metteranno le cose. Nelle scorse ore intanto ha provato ad abbozzare il probabile undici il giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese. Dal 1′, sulla fascia destra, dovrebbe giocare De Sciglio, fedelissimo dell’allenatore, al posto di Chiesa e del partente McKennie, con le valigie in mano in direzione Leeds. Davanti, invece, non ci sarà Milik: nel 3-5-1-1, già sperimentato in passato, il terminale offensivo è Kean, sostenuto da Di Maria.