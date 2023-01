Zidane nuovo allenatore della Juventus: atto d’amore svelato in diretta

“Il primo club per Zidane nel cuore, lì adesso, per me è la Juventus“. Queste le parole, che hanno subito fatto il giro del web e che rimettono forse in discussione tutto. Ovviamente ci sono da prendere anche e soprattutto in considerazioni quelli che sono i pensieri della Vecchia Signora che però, per decidere di dare un taglio netto col passato, potrebbero anche cercare il ribaltone in panchina. E chi meglio di Zidane? Nessuno. O forse Conte. Un altro che nella Juve ha lasciato il segno prima in campo e poi in panchina. Insomma, il futuro deve essere ancora scritto a quanto pare.