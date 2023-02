Calciomercato Juventus, accordo ufficiale o forse no: interviene la FIFA

Juventus, accordo ufficiale o forse no. La questione, adesso, diventa un caso. Cosa sta succedendo: adesso interviene la Fifa.

Come scrive ‘Mirko Nicolino’, la questione relativa al giocatore adesso diventa un vero e proprio “caso”. Il club spagnolo, infatti, aveva già raggiunto l’accordo con quello francese, ma non con la società bianconera. Adesso, si attende la decisione definitiva della Fifa.

Una situazione che diventa davvero un caso. Il retroscena sull’operazione, adesso, vedrà l’intervento diretto della Fifa. Il retroscena su Chibozo, nonostante l’annuncio del Murcia, potrebbe avere dei risvolti ulteriori.

Chibozo rimane all’Amiens | Intervento diretto della Fifa

Il giovane calciatore aveva raggiunto l’accordo per il suo passaggio in Spagna ma alla fine è rimasto in Francia, all’Amiens nonostante l’annuncio. Un caso davvero insolito che adesso vedrà l’intervento diretto dell’ente Fifa.