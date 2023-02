La Juventus è nel vortice: doppio colpo di scena, cessione da urlo

Domenica non dedicata al campo per la Juventus, con continue voci di calciomercato che si inseguono per il futuro bianconero.

Quella di oggi sarà una giornata diversa per i bianconeri, che osserveranno le altre formazioni di serie A impegnate sul terreno di gioco e nel frattempo continueranno a preparare la prossima sfida che si giocherà sul campo della Salernitana. Partita non semplice da affrontare.

I campani di mister Nicola hanno dimostrato di avere un collettivo organizzato e capace di sfidare chiunque a viso aperto. Insomma una squadra da affrontare con la massima concentrazione. Al mercato ci penserà la dirigenza nelle prossime settimane. A gennaio non è arrivato alcun volto nuovo, ma non ci sono dubbi sul fatto che nella prossima estate ci saranno diversi movimenti in entrata. Considerato che bisognerà sostituire chi è partito e anche quei giocatori che sono vicini alla scadenza del loro contratto. Partenze all’orizzonte, dunque.

Juventus, Arsenal e United in pressing su Vlahovic

E di possibili cessioni della Juventus potrebbe continuare a parlarsene anche nelle prossime settimane, visti i rumors che continuano ad arrivare sul futuro di Dusan Vlahovic. Il gioiello dell’attacco bianconero è corteggiato da più club europei. E’ giovane, sa far gol e può garantire tanti anni ad alto livello.

Il club non vuole cederlo, ma potrebbe tentennare qualora arrivasse un’offerta davvero importante. Tmw spiega come Vlahovic sia da tempo nel mirino dell’Arsenal, che lo segue fin dai tempi della Fiorentina. Potrebbe farsi avanti in estate e fare un tentativo. Ma in Inghilterra c’è anche il Manchester United che cerca un “numero nove” di spessore. Si preannunciano dunque settimane molto calde per la Juventus, che dovrà respingere gli assalti della concorrenza se vorrà tenersi stretta il suo bomber.