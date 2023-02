Incubo senza fine per la Juventus: nuovo infortunio, salta la Salernitana

Salernitana-Juventus, Allegri è costretto nuovanente a rinunciarvi: la natura del problema che lo terrà fuori dalla lista dei convocati.

Dopo il successo ottenuto contro la Lazio valso l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, per la Juventus di Max Allegri l’obiettivo principale è ora quello di racimolare il maggior numero possibile di punti in campionato.

Come rivelato anche da Max Allegri, infatti, la “Vecchia Signora” dovrà riuscire a tenere alta la guardia per evitare cali di concentrazione, dopo la sentenza legata ai 15 punti di penalizzazione inflitta ai bianconeri. Il confronto dell’Arechi contro la Salernitana, sotto questo punto di vista, ha tutta l’aria di configurarsi come uno snodo importante per Di Maria e compagni, che non possono più permettersi passi falsi. In occasione della sfida contro la compagine di Nicola, però, Max Allegri non avrà a disposizione per l’ennesima volta Leonardo Bonucci.

Il difensore, infatti, non farà parte della lista dei convocati dopo aver contratto un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Il capitano della Juventus, dunque, non farà parte della lista dei convocati per la sfida dell’Arechi e punterà ad essere disponibile in vista della sfida contro la Fiorentina. Ricordiamo che fino a questo momento la stagione di Bonucci è stata letteralmente martoriata dagli infortuni, con Allegri che è stato giocoforza costretto a “reinventarsi” Danilo ed Alex Sandro centrali per far fronte all’emergenza –