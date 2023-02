Doccia gelata per la Juventus: esonero ufficiale, cambia tutto

Doccia gelata Juventus, l’esonero dopo l’ennesimo risultato negativo di ieri è anche ufficiale. Adesso per il futuro cambia tutto

Purtroppo in questo momento alla Juventus non ne va bene una. Sì, perché anche gli esoneri che coinvolgono le altre squadre potrebbero sicuramente influenzare le scelte che riguardano i bianconeri nelle prossime stagioni.

Un esonero ufficiale, quello del Leeds, che ha deciso di sollevare l’americano Jesse Marsch dal proprio incarico, che potrebbe evidentemente mettere a rischio quello che sembrava un affare fatto: il riscatto di McKennie alla fine della stagione da parte dei Whites. L’americano ex bianconero infatti, era stato voluto non solo dalla proprietà, sempre a stelle e strisce, del club inglese, ma soprattutto dal tecnico che però, dopo l’ennesimo risultato negativo della sua stagione, è stato esonerato.

Doccia gelata Juventus, si complica il riscatto di McKennie

Evidente che a questo punto il riscatto di McKennie possa essere meno sicuro di quello che sembrava qualche settimana fa. Anzi, a dire il vero, la scorsa settimana, visto che il bianconero ha lasciato Torino solamente nell’ultimo giorno di mercato. Una situazione che intacca alcune sicurezze e che mette a rischio quei soldi che dovevano arrivare da questa cessione.

Insomma, come detto, non è un buon momento perla Juve e questo lo sappiamo. Le cose quando iniziano ad andare male poi è difficile metterlo a posto. Anche se, ovviamente, non conoscendo il nome del successore del tecnico americano queste al momento sono solamente supposizioni. Un quadro più chiaro di come potrebbe andare a finire la vicenda lo avremo sicuramente nei prossimi mesi.