Calciomercato Juventus, è ufficiale: acquisto da 37 milioni

Per la Juventus adesso è inevitabile iniziare a guardare già a quella che sarà la prossima stagione calcistica e alle mosse da fare sul mercato.

Questa seconda parte della stagione in corso sarà molto importante per i bianconeri, chiamati a recuperare terreno in classifica dopo la pesante penalizzazione che gli è stata inflitta. Bisogna però dimenticare che la Juventus sarà protagonista anche in Coppa Italia e Europa League, con tanta voglia di portare almeno un trofeo a casa.

Quando si avvicineranno i mesi estivi sarà poi il tempo di fare delle valutazioni importanti per la dirigenza bianconera. Chiamata a trovare dei volti nuovi per sostituire quei giocatori che sono in scadenza di contratto e per i quali difficilmente si troverà un nuovo accordo per il rinnovo. Rinforzi praticamente sono attesi in tutte le zone del campo. Ma nel frattempo è stato blindato il futuro di un giocatore che attualmente fa parte della rosa di Allegri.

Juventus, Locatelli è definitivamente un calciatore della Juventus

Calciomercato.it spiega infatti che dopo la partita contro la Salernitana si è attivata una clausola contrattuale che fa sì che Manuel Locatelli possa considerarsi a titolo definitivo un calciatore della Juventus.

Una clausola stipulata con il Sassuolo che sarebbe scattata nel corso della stagione al raggiungimento di determinati obiettivi. Obiettivi che sono stati raggiunti. Come era stato comunicato al momento del passaggio di maglia del calciatore, “il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a 25 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a 12,5 milioni di euro al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”. Un affare dunque che si aggirerebbe sui 37 milioni totali. Locatelli dunque sarà senz’altro un perno della squadra anche del prossimo futuro.