Dalla Juventus al Barcellona: incubo Allegri, affare a sorpresa

Dalla Juventus al Barcellona: per Allegri l’esterno diventa quasi un incubo. Mossa dei catalani e affare a sorpresa. Via libera di Xavi

Per Massimiliano Allegri non c’è pace. Quando la Juventus sembra interessarsi, in maniera seria, ad un calciatore, sono mille i club che annusano lo stesso colpo e che vuoi o non vuoi mettono i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Anche perché, al momento, sono anche molti i club che sotto il profilo prettamente economico se la passano meglio dei bianconeri.

L’interesse della Juventus per il 18enne Fresneda, terzino del Real Valladolid è datato almeno novembre scorso. Da quel momento in poi molti club lo hanno messo nel mirino, soprattutto Arsenal e Borussia Dortmund che hanno cercato di strapparlo alla società del presidente Ronaldo già nello scorso mese di gennaio. Una situazione che ovviamente non è piaciuta alla Vecchia Signora che sperava di piazzare il colpo in sordina. O magari cercando di battere la concorrenza della sola Roma che in Italia, era l’altro club interessato al giocatore. Niente di più sbagliato, perché le prestazioni del difensore sono lievitate nel tempo e adesso, secondo le informazioni riportate da todofihajes.net, anche il Barcellona lo avrebbe messo nel mirino con il tecnico Xavi che ha già dato il via libera all’operazione.

Dalla Juventus al Barcellona, Fresneda nel mirino dei catalani

Sì, sull’esterno c’è anche il Barcellona che in quella zona di campo ha evidenti problemi, con un Bellerin che non rientra nei piani di Xavi e che quindi partirà la prossima estate e con tutti gli altri che sono a disposizione del tecnico che non convincono del tutto.

In poche parole per sopperire alla partenza certa e per mettersi al sicuro per molto tempo il Barcellona ha puntato Fresneda con il benestare del tecnico. Un’operazione questa che si potrebbe chiudere sulla base di 15 milioni di euro nonostante la clausola rescissoria di 30 milioni che c’è sul contratto del giocatore. Ovvio che questa cifra, però, può salire nel corso dei prossimi mesi soprattutto se il giocatore continuasse a giocare su questi livelli così importanti. E per la Juve, in questo caso, sembra davvero notte fonda.