“Spero che possano restare”: la Juventus ora rischia grosso

“Spero che possano restare”, il tecnico ha sciolto praticamente ogni dubbio. I bianconeri vedono sfumare un altro obiettivo.

Che non sarebbe stato facile si sapeva. C’è più di un ostacolo lungo la strada che dal Portogallo dovrebbe condurlo in Italia, ai piedi della Mole. È cosa nota, infatti, che molte big della Serie A, tra cui la Juventus, siano seriamente intenzionate a lui.

Ha delle caratteristiche tali da far gola a tanti club, d’altronde. Un epilogo del genere però non se lo aspettava nessuno, fino a qualche ora fa. Ma non si parla più, adesso, di semplici indiscrezioni. Se prima girava voce che il presidente del Benfica Rui Costa fosse pronto a fare carte false pur di trattenere il terzino spagnolo Alejandro Grimaldo (ex Barcellona) a Lisbona, ora è praticamente una certezza.

“Spero che possa restare”, Schimdt “blinda” Grimaldo

Con buona pace delle società che speravano di accaparrarselo a parametro zero, sembra certo in questo momento che lo spagnolo non lascerà l’Estádio da Luz. Alla bomba sganciata da Record hanno fatto seguito, infatti, le dichiarazioni dell’allenatore del Benfica Roger Schmidt. Come riporta A Bola, il tecnico non ha indugiato minimamente, quando la stampa gli ha chiesto se avesse intenzione di convincere Grimaldo e Otamendi a restare.

“Certo che sanno che spero restino – ha detto Schmidt in riferimento ai due giocatori – Conoscono già la mia posizione, perché sono giocatori fondamentali per la squadra, se lo meritano. Poi si svolgeranno le trattative tra gli agenti e il club. Quello che i giocatori devono fare è rimanere concentrati sul presente e vedo che lo stanno facendo. Sono entrambi leader della squadra, sono affidabili, stanno mostrando un buon atteggiamento. Spero che si rinnovino. Quando terminano i contratti è sempre difficile, non solo per noi ma per tutti i club. Vediamo cosa succederà”. La situazione si è dunque irrimediabilmente complicata. Sarà davvero difficile a questo punto, con Rui Costa e Schmidt che si sono messi di traverso, che la Juventus possa concludere l’affare.