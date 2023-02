Pirlo ritorno “bianconero”: rischio Serie B decisivo

La Juventus sta vivendo una fase molto calda della sua stagione, visti i tanti impegni ravvicinati che attendono la squadra di Allegri.

I bianconeri infatti sono attesi domani sera dalla partita di Europa League contro il Nantes. Una partita da vincere a tutti i costi, anche perché vorrebbe dire avvicinarsi al passaggio del turno in un torneo che Bonucci e compagni puntano a portare a casa.

Juventus, Pirlo tra i possibili sostituti di Gotti allo Spezia

Lo Spezia dunque si metterà sulla strada della Juve e rappresenta un ostacolo senz’altro molto complicato da superare. Anche perché quella di domenica prossima sarà una partita chiave per il futuro dell’attuale allenatore Luca Gotti.

Il tecnico è finito sulla graticola dopo l’ultimo pareggio dei liguri sul campo dell’Empoli. Risultato che l’avrebbe fatto finire sotto osservazione, fondamentale potrebbe essere dunque la prossima partita proprio contro la Juventus. Non è da escludere insomma un avvicendamento al timone degli spezzini. E tra i nomi dei possibili sostituti, come rivelato da Sky, ci sarebbe anche quello di Andrea Pirlo. Al momento però sotto contratto con i turchi del Fatih Karagumruk. Per l’ex centrocampista ed ex allenatore della Juve in futuro dunque potrebbe esserci un ritorno… al bianconero.