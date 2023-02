Di Maria-Juventus al canto del cigno: nuovo club europeo, conferma ufficiale

Calciomercato Juventus, il futuro di Angel Di Maria continua a tenere banco: la conferma che potrebbe cambiare tutto.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Juventus-Nantes. All’Allianz Stadium al momento decide un goal di Dusan Vlahovic, abile a capitalizzare un’azione meravigliosa sull’asse Di Maria-Chiesa.

Proprio “El Fideo” è finito inaspettatamente al centro di altri rumours di mercato. Ricordiamo che il fuoriclasse argentino è legato alla Juventus da un contratto in scadenza il prossimo anno. Nelle scorse settimane era stata caldeggiata l’opzione relativa ad un possibile ritorno di Di Maria al Rosario Central, alimentata dalle parole dello stesso campione argentino. Nelle ultime ore, però, tra le possibili pretendenti a Di Maria ci sarebbe anche il Galatasaray.

Calciomercato Juventus, Di Maria al Galatasaray: cosa sta succedendo

Non passano inosservate, infatti, le parole del vice presidente della Federcalcio argentina riferite da As. Ecco quanto riferito da Luciano Nakis: “Il Galatasaray è un club che può amare Angel. Si tratta di un club molto grande, importante e conosciuto il tutto il mondo. Hanno preso già Mata e Icardi, che hanno giocato con Di Maria. Credo che sarà felice in Turchia con tifosi così appassionati. Anzi, per me è molto probabile che Di Maria giocherà proprio nel Galatasaray.”

Dopo aver messo le mani su Nicolò Zaniolo, dunque, i giallorossi di Istanbul potrebbero chiudere un altro grande affare, mettendo le mani su Di Maria. Al momento si tratta chiaramente solo di una suggestione. Chissà però che questa traccia non possa essere alimentata nel corso delle prossime settimane, qualora non si dovesse trovare la quadra per il rinnovo di Di Maria con la Juventus.