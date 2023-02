Dal rebus Pogba al futuro di Allegri: Calvo svela tutto prima di Juve-Nantes

By

Juventus-Nantes, le parole di Calvo ai microfoni di TV8 poco prima del fischio d’inizio del match di Europa League.

La Juventus si appresta a sfidare il Nantes nella gara valevole per il play off dell’Europa League. Appuntamento importante per Di Maria e compagni. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, Carlo si è espresso così ai microfoni di TV8:

OBIETTIVO Europa League – “Serata di grande calcio europeo, abbiamo una grande tradizione qui allo Stadium. Ci fa piacere il sostegno dei tifosi, noi siamo sempre stati compatti. Non abbiamo bisogno di compattarci perché siamo sempre stati uniti: è una serata importante e lo sappiamo.”

RIPERCUSSIONI UEFA – “Siamo in costante contatto con gli organismi UEFA. Al momento non ci sono motivi di preoccupazione anche perché si deve prima concludere il percorso della giustizia sportiva in Italia che è lontano dal concludersi. “

POGBA – “Pogba grande investimento e di lungo periodo: ha grande carisma tecnico e caratteriale, trascina i suoi compagni. Lo aspettiamo con fiducia, sappiamo che tornerà presto.”

ALLEGRI – “Allegri è centrale nel nostro progetto, in questo momento è il nostro punto di forza. Siamo assolutamente allineati con lui nella quotidianità e molto ottimisti anche nel futuro.”