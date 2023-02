Il ritorno di Dybala alla Juventus: ci sono già i numeri

Ci sono già i numeri sul possibile ritorno di Paulo Dybala alla Juventus: le quote degli analisti

Così come la Juventus, anche la Roma ha frenato ieri in Europa League nella giornata di ieri. I giallorossi hanno addirittura perso, crollando nei minuti finali contro il Salisburgo in Germania per 1-0.

La notizia ancor più brutta per i giallorossi è la perdita di Paulo Dybala che ha lasciato il campo al minuto 46 per un problema fisico, lasciando posto a Celik. Lo stesso Mourinho, così come tutto lo staff medico della Roma, hanno temuto per le condizioni dell’argentino. Nella giornata di oggi, però, è arrivato un sospiro di sollievo per l’allenatore portoghese: la ‘Joya’ si è sottoposto a risonanza che ha escluso ogni tipo di lesione. Confermato il sovraccarico muscolare per Dybala che potrebbe recuperare già per la gara casalinga di campionato contro l’Hellas Verona. Dybala è diventato un perno della Roma di Mourinho e un autentico trascinatore ma già cominciano ad esserci dubbi sul suo futuro e comincia a prendere piede un clamoroso ritorno alla Juventus.

Juventus, ci sono i numeri sul ritorno di Dybala

Il messaggio di Mourinho ai Friedkin, poi le dichiarazioni di Dybala. Nuove incertezze cominciano ad agitare l’ambiente Roma e riguardano principalmente il numero 21, nuovo idolo del popolo romanista.

Anche tra i bookmaker cominciano a prendere piede nuove ipotesi sul futuro in giallorosso di José Mourinho ma anche di Paulo Dybala e cominciano ad aprirsi nuovi scenari sul loro possibile addio a fine stagione. Lo Special One è ancora in attesa di confrontarsi con la proprietà per valutare l’opzione di proseguire sulla panchina della Roma o di interrompere il percorso nella Capitale. Per gli esperti il Chelsea sarebbe la prima scelta per ingaggiare Mourinho (a 4,35) in caso di addio alla Roma a fine stagione, seguiti dal Newcastle (7,50) e dal Brasile (quota 8). Sirene dalla Premier League anche per Paulo Dybala. Oltre ad alcuni top club inglesi, però, prende piede anche il possibile ritorno di fiamma con l’Inter, che in estate è stato ad un passo dall’argentino.

Il possibile approdo del campione del Mondo in nerazzurro è in quota con Manchester United e Newcastle, le altre due big in corsa per Dybala (5.50). Gli analisti, però, non escludono il colpo a sorpresa dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone (quota 8). Più complesso è il romantico ritorno della ‘Joya’ alla Juventus che, per i bookmakers, è dato a 15.