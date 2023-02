Calciomercato Juventus, addio da 33 milioni di euro: non cambia campionato

Dopo il pareggio in Europa League contro il Nantes per la Juventus è tempo di pensare al prossimo impegno di campionato.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri infatti deve proseguire nella missione di risalire la classifica di serie A. Nonostante la pesante penalizzazione di 15 punti si coltiva ancora la piccola speranza di riuscire ad agguantare il quarto posto.

Un traguardo che sarebbe molto importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico. Partecipare alla prossima edizione della Champions League infatti garantirebbe degli introiti fondamentali per la prossima sessione di mercato. Nel corso infatti della prossima estate la Juventus dovrà ringiovanire e rinnovare il suo organico. Diversi giocatori andranno via per scadenza del loro contratto e il club bianconero dovrà sostituirli nel migliore dei modi se vorrà rimanere al top. Certo è che per determinati obiettivi la concorrenza da superare è davvero tanta.

Juventus, Zakaria sarà ceduto. Al Chelsea o comunque in Premier

Nel frattempo la dirigenza si sta dando da fare anche per piazzare altrove quei giocatori che sono attualmente lontani da Torino, pur essendo di proprietà del club, e che non rientrano nei piani tecnici del futuro della squadra.

Uno di questi è il centrocampista Zakaria, che attualmente si trova in prestito al Chelsea. Che ha una opzione di 27 milioni di sterline, circa 33 milioni di euro, per riscattarlo. Gli inglesi ancora non hanno preso una decisione su di lui – si legge su “Standard” – anche se lo svizzero sta iniziando a trovare più spazio in questo 2023. Hanno sul tavolo anche le alternative Rice e Bellingham. Ma il Chelsea ha anche gli occhi addosso della Uefa, visto che speso già 500 milioni di sterline nelle ultime sessioni di mercato e deve rispettare il FPP. La Juventus in ogni caso lo cederà a quella cifra e starebbe cercando acquirenti tra le altre squadre di Premier League.