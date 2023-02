Calciomercato Juventus, pazienza finita: “Vlahovic venduto all’Arsenal”

Pazienza finita per Dusan Vlahovic: attacco via social, il serbo viaggia spedito verso l’Arsenal

La Juventus supera 2-0 lo Spezia al Picco e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, la terza gara consecutiva senza subire gol.

Nel primo tempo la gara la sblocca Moise Kean che si fa trovare pronto sull’assistenza di Kostic. Nella ripresa raddoppia, da subentrato, Angel Di Maria che prende per mano i compagni mettendo la partita in cassaforte. Decisivo anche Perin con due parate determinanti. In ombra, invece, Dusan Vlahovic che non sembra trovare l’intesa giusta con Kean e spesso si estranea dal gioco. Il serbo è reduce da un problema grave di pubalgia che ha compromesso, non solo gli ultimi mesi alla Juventus, ma anche il Mondiale in Qatar con la Serbia. Il centravanti ex Fiorentina sta cominciando a subire diverse critiche da parte dei tifosi bianconeri che pretendono di più da un giocatore del suo valore e per il quale la società ha investito una cifra molto importante.

Juventus, attacchi pesanti a Vlahovic via social

Molti tifosi non si sono risparmiati con le critiche via social nei confronti di Dusan Vlahovic al termine di Spezia-Juventus. Alcuni hanno anche sottolineato le prestazioni migliori di Moise Kean rispetto a quelle del serbo.

A mio avviso Vlahovic non è un top player ancora. Di sicuro non vale quei soldi (cartellino e stipendio). Mi aspettavo molto di più, ma ad oggi Milik è nettamente superiore https://t.co/HAfF6g2RJi — Nicola Falcone (@NickFalc) February 19, 2023

Non voglio dire che Kean sia meglio di Vlahovic, ma bisogna fare i conti con il fatto che taluni giocatori possano faticare in determinati sistemi di gioco che, invece, sono più adatti ad altri.

Kean, in questa Juventus, è preferibile a Vlahovic. — Il Re dei Ratti SOSTIENE F. Vittoria Negri ✌🏿 (@peppe_roncino) February 19, 2023

E poi di vlahovic, il peggiore acquisto qualità/prezzo — Carlo Aymerich (@aymerich_carlo) February 19, 2023

Se leviamo Di Maria, il resto è una squadra mediocre…. Vlahovic come sempre inguardabile — jakob (@jakoalb) February 19, 2023

Sorry but vlahovic should have joined arsenal LMAOOO — wake931🤍🖤 (@habib10so) February 19, 2023

Le richieste per Dusan Vlahovic sul mercato non mancano, soprattutto in Premier League. Una su tutte l’Arsenal che già da tempo lo ha inserito nella lista degli obiettivi. In vista della prossima stagione, è concreta la possibilità che i ‘Gunners’ possano fiondarsi sull’ex Fiorentina che piace anche all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Pablo Simeone.