Budget da 400 milioni di euro: Vlahovic guida la fuga, la Juve ne perde due

Calciomercato Juventus, hanno un budget di 400milioni di euro. Dusan Vlahovic è quello che guidala grande fuga ma i bianconeri ne perdono un altro

Nella testa della Juventus in questo momento, ovviamente, c’è solo il Nantes. Ma nella testa delle altre squadre, anche quelle che saranno impegnate pure questa sera in Europa League, ci sarebbe nella testa il mercato. Un mercato che, per forza di cose, la prossima estate vedrà protagonista la società bianconera.

Qualunque cosa accadrà nei prossimi mesi, la situazione appare abbastanza chiara: la Juve qualche investimento lo dovrà fare soprattutto se nelle aule di tribunali i bianconeri riuscissero a uscire vincitori. Altrimenti, come detto, la società piemontese sarà protagonista nel senso contrario e brutto della cosa, visto che molti potrebbero lasciare la barca e darsi alla grande fuga che, a quanto pare, potrebbe essere guidata da Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo che è in cima alla lista di molti club che lo vorrebbero la prossima stagione. Uno su tutti, secondo quanto riportato da footballtrasnfers.com, visto anche il budget da oltre 400 milioni di euro che potrebbe materializzarsi nei prossimi mesi, è il Manchester United.

Calciomercato Juventus, lo United anche su Rabiot

E non c’è il solo Vlahovic in questa lista ma così come successo già la scorsa estate quando il passaggio non si è chiuso per via di alcune richieste ritenute folli, anche Rabiot che sta disputando una stagione importantissima con i bianconeri, potrebbe tornare di moda in Inghilterra.

I Red Devils infatti, non dovendo versare nulla per il cartellino – Rabiot ha un contratto in scadenza che difficilmente verrà rinnovato – potrebbero anche accontentare quelle che sono le richieste della mamma del giocatore sullo stipendio. In poche parole gli addii appaiono certi in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League (che sarebbe forse il problema minore). Perché senza gli introiti della coppa europea in qualche modo i soldi devono essere recuperati e l’unico modo, ovviamente, è quello di cedere i pezzi pregiati. Purtroppo.