Calciomercato Juventus, retrocessione e addio: svolta Allegri

Calciomercato Juventus, in caso di retrocessione l’addio potrebbe essere immediato. I dettagli della potenziale operazione.

La situazione del club è, adesso, in serio rischio retrocessone. Nonostante l’esonero del tecnico, gli spagnoli, starebbero – ancora – in piena crisi.

Penultimi in classifica e con ancora scarsi risultati, nonostante l’esonero del tecnico italiano Gattuso, il Valencia potrebbe rischiare, seriamente, il campionato di serie b spagnola se, appunto, dovesse confermarsi questo andazzo. In caso, appunto, di retrocessione, alcuni giocatori difficilmente andrebbero nella lega inferiore e questi potrebbero rappresentare un occasione per i bianconeri.

Occasione dal Valencia | Piace Gayà

Certamente, un giocatore che nonostante sia fresco di rinnovo come Gayà, difficilmente accetterebbe di retrocedere con il proprio club. Un giocatore importante che secondo l’indiscrezione in arrivo proprio da ‘Calciomercato.it’, avrebbe già l’interesse concreto sia di Juventus che del Real Madrid.

Il difensore spagnolo classe 1995 è un occasione ghiotta e con grande esperienza internazionale. Certamente dovesse confermarsi questa crisi in cui, in questo momento, il club spagnolo annega, allora, il suo profilo potrebbe diventare davvero un occasione da non lasciarsi sfuggire. Certamente ci sarà da battere una concorrenza agguerrita come quella del Real Madrid ma molto dipenderà anche dalle volontà dello stesso, proprio per non “tradire” il suo club, potrebbe decidere di andare in un altro campionato e la Serie A potrebbe rappresentare quel pass importante per giocare ancora ai vertici. Non ci resta che aspettare, dunque, un verdetto finale che arriverà soltanto verso la fine della stagione, laddove tutto sarà più chiaro così come la posizione del club spagnolo.