Gasperini sulla panchina della Juventus: sorpasso ufficiale, ci sono le cifre

Gasperini sulla panchina della Juventus, i bianconeri stanno pianificando il loro futuro: non è scontata la conferma di Allegri.

Forse non era più abituato a navigare in cattive acque. Già, perché i primi cinque anni di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus furono caratterizzati da vittorie su vittorie, coi bianconeri costantemente sul gradino più alto del podio. Almeno per quanto riguarda l’Italia. Ciò non significa che il tecnico livornese non dovette affrontare delle pericolose “mareggiate” anche durante la sua prima esperienza torinese.

Ma all’epoca la Signora vinceva. Parecchio pure. Ed anche qualche “difettuccio” gli veniva perdonato. Oppure passava in secondo piano. Da quando invece ha scelto di diventare nuovamente allenatore della Juventus, in un periodo in cui tante cose sono cambiate rispetto al passato, non c’è stato mese in cui ha potuto dormire sonni tranquilli. Lo scorso ottobre Allegri sembrava a un passo dall’esonero. L’eliminazione dalla Champions League ha fatto decisamente rumore e scosso dalle fondamenta la sua panchina, ma l’allenatore toscano ha tenuto duro, incassando più volte la fiducia della dirigenza. In teoria avrebbe dovuto vacillare anche dopo le dimissioni in blocco del Consiglio d’amministrazione, a fine novembre. Ed invece la sua posizione si è addirittura rafforzata.

Gasperini sulla panchina della Juventus, i bookie “parlano” di un clamoroso ritorno

È ormai assodato che la Juventus continuerà con Allegri almeno fino a fine stagione. Ma sulla eventuale riconferma peseranno i risultati che riuscirà ad ottenere da qui a maggio. La Juventus attualmente è in lotta su tre fronti.

Al di là di un campionato in cui gioca un ruolo decisivo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla giustizia sportiva, i bianconeri sono in corsa in Europa League e Coppa Italia. Se Allegri dovesse fallire entrambi gli obiettivi, potrebbe chiudersi anzitempo la sua seconda esperienza juventina. Per quanto riguarda il suo possibile successore si parla spesso di Antonio Conte, in rotta con il Tottenham. Oppure di Zinedine Zidane, ancora fermo dopo il rinnovo di Deschamps con la nazionale francese. Ma occhio a quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno: Gian Piero Gasperini. Secondo i bookmaker, sarebbe proprio l’attuale allenatore dell’Atalanta – che ha iniziato ad allenare proprio nelle giovanili della Juventus – il prescelto se il tecnico livornese dovesse salutare. L’attuale condottiero della Dea è quotato cinque volte la posta.