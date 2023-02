“Distrazione del retto femorale”: UFFICIALE, salta Juventus-Torino

Juventus-Torino, diagnosi ufficiale: non sarà disponibile in vista del derby in programma martedì. Ecco il responso fornito dal club.

Dopo la vittoria ottenuta sul campo del Nantes valsa l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, per la Juventus di Max Allegri è già tempo di proiettarsi all’impegno contro il Torino in campionato.

Di Maria e compagni vogliono inanellare un’altra vittoria con cui allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Per farlo, trascinati dal proprio pubblico in un Allianz Stadium che si preannuncia assolutamente caldo, i bianconeri dovranno avere per forza di cose un approccio veemente alla partita, gestendo con intelligenza i ritmi della stessa. Buone nuove dall’infermeria per la Juventus, con Paul Pogba che ha svolto per intero la seduta d’allenamento e si candida a far parte della lista dei convocati, così come Federico Chiesa. Maggiori problemi invece per Juric, che deve fare i conti con alcune defezioni.

Juventus-Torino, infortunio Vlasic: comunicato ufficiale

Nel report odierno il club granata ha fornito importanti ragguagli in merito alle condizioni fisiche di alcuni suoi calciatori. Tra questi c’è Nikola Vlasic che salterà il derby a causa di una distrazione mio fasciale del retto femorale della coscia destra. Ecco il comunicato:

“Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, il tecnico Ivan Juric ha diretto una sessione di preparazione al derby in calendario martedì 28 febbraio. Terapie per Ronaldo Vieira (post lesione al tendine del bicipite femorale sinistro) e per Nikola Vlasic (distrazione mio fasciale del muscolo retto femorale della coscia destra). Seduta differenziata per Pietro Pellegri, mentre Samuele Ricci ha svolto una parte del lavoro odierno con la squadra. Per David Zima e Valentino Lazaro procede il rispettivo programma riabilitativo”.