Lascia la Juventus e vola allo United: “Pronto a un grande investimento”

Il big lascia la Juventus e vola al Manchester United che è pronto a un grande investimento per prelevarlo dai bianconeri

La Juventus si prepara al derby della Mole che martedì 28 febbraio chiuderà la 24ª giornata di Serie A e che potrà dare ulteriori segnali sul momento dei bianconeri.

La squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il passo per gli ottavi di Europa League, dove affronterà il Friburgo, dopo aver vinto in Francia sul campo del Nantes, trascinata da uno straripante Angel Di Maria. Anche in campionato la Juve sembra in ripresa, come dimostrano le tre vittorie consecutive contro Salernitana, Fiorentina e Spezia. La Juventus aspetta ancora la sentenza definitiva della Corte Federale ma al momento sta giocando con 15 punti di penalizzazione che potrebbero compromettere l’accesso alla prossima Champions League. Al momento l’unica strada per arrivarci è la vittoria dell’Europa League che, però, è ricca di squadre prestigiose che vogliono arrivare in fondo. Ci sono poi le questioni extra-campo che riguardano sia le vicende giudiziarie che quelle di calciomercato. In questo senso tiene ancora banco la questione legata a Dusan Vlahovic.

Juventus, Vlahovic verso il Manchester United

Dusan Vlahovic rimane uno dei nomi al centro del mercato della Juventus e il suo profilo è sulla bocca di tanti top club europei.

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori di primo piano a fine stagione. Alex Sandro e Juan Cuadrado ad esempio sono in scadenza a fine stagione e, salvo cambi di rotta e colpi di scena, non rinnoveranno con il club bianconero. Situazione simile per Adrien Rabiot, anche lui in scadenza a giugno 2023 e in procinto di lasciare Torino, così come Angel Di Maria. I principali perni del club sono quelli che la Juventus rischia di perdere e Dusan Vlahovic fa parte di questi. Il serbo ha una situazione diversa perché il suo contratto scadrà a giugno 2026, di conseguenza per la Juve non c’è il rischio di perderlo a parametro zero. Allo stesso tempo, però, le pretendenti sono tante, soprattutto in Premier League dove la principale candidata è il Manchester United.

In merito al futuro dell’attaccante ex Fiorentina ha parlato il giornalista Niccolò Ceccarini che a ‘tuttomercatoweb.com’ ha sottolineato come i ‘Red Devils’ siano pronti a un grande investimento in estate per una punta centrale e che il primo nome sia proprio quello di Dusan Vlahovic. Una pista da monitorare con attenzione – sottolinea il giornalista – e da qui a pochi mesi lo scenario potrebbe prendere una forma diversa.