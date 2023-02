Juventus-Napoli, la quiete dopo la tempesta: “Offerte insistenti”

La Juventus si sta preparando alla prossima sfida con il Torino ma nel frattempo sono insistenti le voci che riguardano il futuro.

Impossibile non iniziare a pensare alla prossima stagione. Nel calcio la programmazione conta tanto e anche se ci sono tanti punti interrogativi al momento per i bianconeri non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza si sia già messa al lavoro guardando avanti.

Nel frattempo la formazione allenata da Massimiliano Allegri cercherà di dare il massimo per centrare più traguardi possibili. Europa League e Coppa Italia sono due trofei importanti da portare a casa. Ma anche in campionato si deve continuare a inseguire il quarto posto. “Dobbiamo continuare nella nostra scalata. Abbiamo il Bologna a tre punti, dobbiamo cercare di riagguantarlo e di incrementare i nostri punti in classifica” sono le parole espresse dall’allenatore in conferenza stampa.

Juventus, Giuntoli sempre più lontano dai bianconeri

Tornando al futuro, pare scontato che la squadra cambierà diverse pedine nel corso dell’estate. Visto che ci sono alcuni giocatori in scadenza di contratto e altri che potrebbero essere ceduti altrove. Novità possibili in vista anche sul fronte tecnico. Allegri rimarrà in panchina? Arriverà un nuovo direttore sportivo?

Si è parlato nelle scorse settimane di un interessamento della Juventus nei confronti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli del Napoli. Ma su Repubblica si sottolinea come De Laurentiis non abbia alcuna intenzione di rinunciare a lui. Il bilancio dei partenopei è solido e si punta a fare nuovi investimenti importanti per costruire una rosa sempre più forte. Il ds ha il contratto fino a giugno 2024 e il quotidiano spiega come dopo offerte insistenti adesso i bianconeri sembrano aver mollato la presa.